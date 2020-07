A Patricia no la convencieron en el banco para que invirtiera en Preferentes ni para que comprara un piso en Seseña; a Patricia la liaron en el comedor de su casa su yerno y su marido. Y eso no lo puede perdonar. Ella les dijo mil veces que no veía nada claro lo de invertir en sellos y que a Seseña no le veía tanto futuro como le aseguraban, pero lo único que le respondían es que en la vida hay dos tipos de personas: los valientes y los cobardes, y que para ganar dinero había que ser valiente. Ella, ahora, opina más o menos lo mismo: en la vida hay dos tipos de personas, la gente normal y los imbéciles, y en este segundo grupo coloca a la cabeza a Jorge y a Miguel. Volver a verles, como le pide su hija, es su mayor pesadilla. Pero, en realidad, en la vida hay dos tipos de personas: los buenos y los malos, y Patricia, aunque intente disimularlo con todas sus fuerzas, pertenece a los primeros, y si encima su hija le pide algo… ahí ya sí que está perdida.