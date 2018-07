Nos colamos en el rodaje de 'Tiempo Después', 'Gente que Viene y Bah', 'Sol a Cántaros' o 'El mundo es suyo'

Últimas directrices para intentar llenar las salas este 2018. Entramos en el rodaje de 'Tiempo Después', una comedia futurista que tiene mucho que ver con 'Amanece que no es poco'. Normal que venga de la mano de Jose Luis Cuerda, "es la culminación de una ilusión que es hacer realmente lo que me da la gana, y lo he hecho".

Y en realidad en 'El mundo es Suyo', Alfonso Sánchez y Alberto López también hacen un poco lo que quieren. "De hecho la sinopsis de la película sería algo así parecido a 'compadre, ¿qué va hacer esta noche?'". Los compadres vuelven y lo harán pronto.

También nos metemos dentro del rodaje de 'Gente que Viene y Bah' con Clara Lago. En 'sol a Cántaros' un padre se verá atrapado en su propia promesa a su hijo. La comedia está protagonizada por Leo Harlem, Toni Acosta y Alejandro Serrano.

Atresmedia Cine prepara sus próximos estrenos para el 2018.