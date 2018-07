Elsa Pataky pone voz a Maddie, la amiga y vecina de 'Ozzy'

Nos colamos en la sala de doblaje con Elsa Pataky. La actriz pone voz a Maddie, la mejor amiga de 'Ozzy' y su vecina. "Es una perrita con mucho carácter y tiene una vida muy feliz excepto cuando viene el repartidor de periódicos y su perraco a atacarles".

Para la actriz, doblar a un personaje de animación, le ha hecho volver a "su parte más niña". Te hace jugar con tu fantasía, interpretar con la voz y hacer cosas diferentes. "Es algo divertido y es difícil", explica la actriz.

Elsa Pataky tiene una perrita que "es una Golden Retriever mezclada con caniche y es un amor". Sus hijos la adoran "es un animal de compañía maravilloso". Te aporta muchas cosas. Según la actriz tú le das mucho amor y ellos te devuelven ese amor". "Creo que es importante para los niños que estén rodeados de perros".

Pero no es el primer perro que tiene. La actriz siempre ha tenido a un compañero de viaje. "Tenía un Golden Retriever, Neo, que me acompañaba siempre, me lo llevaba a los rodajes, a las películas...". La actriz confiesa que "no podría vivir sin ellos".