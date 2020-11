El director Daniel Monzón ('Yucatán', 'El niño', 'Celda 211') acaba de finalizar el rodaje de su próxima película 'Las Leyes de la Frontera', adaptación de la novela del escritor, columnista y ganador del Premio Planeta 2019, Javier Cercas.

El rodaje se ha extendido durante 9 semanas en diferentes localizaciones de Cataluña, entre las que destacan Girona, Manresa, Montblanc y Costa del Garraf entre otras.

"Después de rodar con Daniel Monzón 'El Niño' y 'Yucatán', una vez más nos enfrentamos a un ambicioso reto de producción, con la responsabilidad que conlleva revisitar un género tan importante en nuestra cinematografía como es el cine quinqui. 'Las Leyes de la Frontera' es una historia extraordinaria que retrata la Girona de 1978, con unos barrios que paradójicamente hoy ya casi no se conservan, lo que nos ha obligado a recrearla en distintos lugares de la geografía catalana como Manresa y Montblanc, moviendo a más de mil figurantes y a casi un centenar de especialistas para sus persecuciones y escenas de acción, con el desafío de intervenir constantemente en las distintas localizaciones para regresar a ese mundo tan próximo y a la vez tan lejano como es la España de la primera democracia." Edmon Roch de Ikiru Films y Javier Ugarte de La Terraza Films.

“Ver los dailies de 'Las Leyes de la Frontera' cada día ha supuesto, durante estas nueve semanas de rodaje, un gozo absoluto por su empaque, su verosimilitud, emoción y adrenalina constantes. La puesta en imágenes de la fabulosa novela de Javier Cercas no podía haber estado en mejores manos. Daniel y todo el equipo han plasmado todos sus ingredientes de manera excepcional y la han hecho volar hacia la gran pantalla. Deseosos de verla pronto en los cines.” Mercedes Gamero de Atresmedia Cine.

El guion de la película lo firman el prestigioso guionista Jorge Guerricaechevarría, junto con Monzón, que repiten tándem tras trabajar juntos en las exitosas: 'Celda 211', ganadora de ocho premios de la Academia, entre los que se incluyen los Premios Goya a: Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guion Adaptado; la ganadora de cuatro premios de la Academia, El Niño; y la reciente Yucatán.

En palabras de Daniel Monzón “Fue al terminar ‘El Niño’ cuando leí ‘Las Leyes de la Frontera’ y la huella que me dejó me ha acompañado todo este tiempo, casi siete años que me han permitido darle distintas vueltas y enfoques a la manera de abordar su adaptación a la pantalla, y que se ha concretado por fin en la versión que acabamos de rodar estos días. El precioso triángulo amoroso entre Tere, Nacho y el Zarco en los agitados años de la transición, con toda su carga de relato de aventuras, thriller castizo y recreación romántica de aquel universo quinqui desde la distancia de nuestros días me ha transportado a un mundo fascinante. Ahora llega el momento de rematar el viaje para que el espectador lo recorra con la misma intensidad con que nosotros lo hemos vivido.”

SINOPSIS

La historia comienza en el verano de 1978. Nacho Cañas, un estudiante introvertido y algo inadaptado, tiene diecisiete años y vive en Gerona. Al conocer al Zarco y a Tere, dos jóvenes delincuentes del barrio chino de la ciudad, se ve inmerso en un triángulo amoroso que le lleva a vivir una carrera imparable de hurtos, robos y atracos que se prolongará durante todo el verano y que cambiará su vida para siempre. 'Las Leyes de la Frontera' es la historia del verano en el que Nacho experimentó el primer amor y se hizo mayor, transgrediendo constantemente la frontera entre dos mundos, cruzando la línea que hay entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia.

Marcos Ruiz, ('Primos', 'El Hombre de las mil caras', 'Futbolísimos') interpretará a Nacho; Begoña Vargas, ('Malasaña 32', 'La otra mirada', 'Alta Mar') se meterá en la piel de Tere; y Chechu Salgado ('Fariña', 'Monteperdido', 'Patria') será Zarco.

Completan el reparto Carlos Oviedo como Guille, Xavier Martín como Gordo, Daniel Ibáñez como Piernas, Jorge Aparicio como Chino, Víctor Manuel Pajares como Drácula y Cintia García como Lina, dando vida a la banda del Zarco.

Detrás del proyecto se encuentran los productores Ikiru Films, La Terraza Films, Atresmedia Cine con la colaboración de Buendía Estudios y Las Leyes de la Frontera AIE.

Warner Bros. Pictures España será la encargada de distribuir la película en salas españolas en 2021.