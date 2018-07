Exclusiva: Así finaliza el rodaje de 'La Reina de España' con Fernando Trueba y Penélope Cruz: "Hemos acabado la película"

El director Fernando Trueba ha terminado el rodaje de 'La Reina de España'. Entre los aplausos del equipo, el cineasta anunciaba que tras diez semanas de duro trabajo habían "acabado la película".

En el último día de rodaje, el director estuvo acompañado por todo el equipo de la película encabezado por Penélope Cruz, Antonio Resines, Jorge Sanz, Santiago Segura, Loles León, Rosa María Sardá, Neus Asensi y Jesús Bonilla.

Al reencuentro del reparto original de 'La niña de tus ojos', se suman Javier Cámara, Chino Darín, Ana Belén, el director Arturo Ripstein y los actores internacionales Mandy Patinkin (Homeland), Clive Revill (Avanti!) y Cary Elwes (La princesa prometida).

En este diario de rodaje, que os mostramos en exclusiva, nos colamos en el set para hablar con el equipo de la película. Todos ellos han querido dedicar unas bonitas palabras al director y a Penélope Cruz, que tras dieciocho años, vuelven a trabajar juntos.

Macarena Granada ha vuelto… pero ahora es 'La reina de España'

'La Reina de España' cuenta la historia del retorno de la gran estrella Macarena Granada (Penélope Cruz), quien tras haber triunfado en Hollywood regresa a España para incorporarse, en el papel de Isabel la Católica, a uno de los increíbles rodajes que vinieron a filmar los americanos a partir de 1956, una vez terminado el bloqueo internacional a la dictadura.

Al enterarse Blas Fontiveros (Antonio Resines), que no había vuelto a España desde que se fuera a dirigir La niña de tus ojos 18 años atrás, decide regresar y encontrarse con algunos de sus viejos amigos. Su llegada desata una serie de acontecimientos que pondrán a prueba el rodaje de la superproducción.

Según Trueba, esta película “nace de mi deseo de hacer una comedia y de continuar con la historia de unos personajes que no me dejaban en paz, que querían seguir en mi cabeza. Pero no considero que sea una secuela o segunda parte, porque no cuenta la misma historia: Como hizo Dumas con los mosqueteros, tan solo he pretendido reunir 18 años después a unos personajes que me han acompañado todo este tiempo. Y de esta forma, hablar del oficio del Cine con toda la humildad del mundo y homenajear a su gente, sus técnicos y actores...”

'La Reina de España' se rodó a lo largo de más de diez semanas en diferentes localizaciones de Madrid y Budapest. Es una producción de Fernando Trueba PC y Atresmedia Cine con la participación de Movistar+. Será distribuida por Universal Pictures International Spain.