El equipo de 'La Niña de tus ojos' vuelve a reunirse tras 18 años para rodar 'La Reina de España': Así fue el reencuentro

"Esto es 'La Reina de España'". Javier Cámara nos da la bienvenida a un nuevo videoblog de la película de Fernando Trueba. Han pasado dieciocho años desde que se estrenó 'La Niña de Tus Ojos', y el equipo vuelve a reunirse para rodar 'La Reina de España'.

"Hemos visto como envejecen los personajes delante de nuestras narices". El equipo encabezado por Penélope Cruz, Antonio Resines, Jorge Sanz, Santiago Segura, Loles León, Rosa María Sardá, Neus Asensi y Jesús Bonilla, está muy contento de estar en la película.

En 'La Reina de España', según Santiago Segura, vamos a ver a Antonio Resines "totalmente deteriorado", y otros en cambio han "mejorado ligeramente". El reencuentro se produjo en casa del director. Quedaron en casa de Fernando para leer el guión, todos se saludaron como "si no hubiera pasado el tiempo", Segura miraba a todos y pensaba, "que bien se conservan".

En este nuevo diario de rodaje en el que los protagonistas nos desvelan las mejores anécdotas, las tramas más divertidas o nos enseñan los escenarios donde ruedan, somos testigos del buen rollo que tienen todos los actores y que a pesar de todo, parece que no ha pasado el tiempo. Además vemos nuevas imágenes de 'La Reina de España', que llegará a los cines el 25 de noviembre.

Macarena Granada ha vuelto… y ahora es 'La reina de España'

'La Reina de España' cuenta la historia del retorno de la gran estrella Macarena Granada (Penélope Cruz), quien tras haber triunfado en Hollywood regresa a España para incorporarse, en el papel de Isabel la Católica, a uno de los increíbles rodajes que vinieron a filmar los americanos a partir de 1956, una vez terminado el bloqueo internacional a la dictadura.

Al enterarse Blas Fontiveros (Antonio Resines), que no había vuelto a España desde que se fuera a dirigir La niña de tus ojos 18 años atrás, decide regresar y encontrarse con algunos de sus viejos amigos. Su llegada desata una serie de acontecimientos que pondrán a prueba el rodaje de la superproducción.

Según Trueba, esta película “nace de mi deseo de hacer una comedia y de continuar con la historia de unos personajes que no me dejaban en paz, que querían seguir en mi cabeza. Pero no considero que sea una secuela o segunda parte, porque no cuenta la misma historia: Como hizo Dumas con los mosqueteros, tan solo he pretendido reunir 18 años después a unos personajes que me han acompañado todo este tiempo. Y de esta forma, hablar del oficio del Cine con toda la humildad del mundo y homenajear a su gente, sus técnicos y actores...”

'La Reina de España' se rodó a lo largo de más de diez semanas en diferentes localizaciones de Madrid y Budapest. Es una producción de Fernando Trueba PC y Atresmedia Cine con la participación de Movistar+. Será distribuida por Universal Pictures International Spain.