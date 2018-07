Este jueves, todos los canales de Atresmedia Televisión preestrenan, en exclusiva, dos minutos de imágenes de 'Inmersión'

'Inmersión' llegará a los cines este viernes, 6 de abril. Y el jueves, a partir de las 21.35 horas en laSexta y Neox y a las 22.40 horas en Antena 3, Nova, Mega y Atreseries, podrás ver un avance en exclusiva de la nueva película de Wim Wenders en todos los canales de Atresmedia Televisión.

El jueves 5 de abril, todos los canales de ATRESMEDIA TELEVISIÓN preestrenan, en exclusiva, dos minutos de imágenes de 'Inmersión', una película romántica y de suspense basada en la novela de JM Ledgard, escrita por Erin Dignam (The last face) y protagonizada por James McAvoy (Múltiple, X-Men: Apocalipsis, X-Men:Días del Futuro Pasado y X-Men: First Class) y la ganadora del Oscar®, Alicia Vikander (Jason Bourne, La chica danesa, Ex Machina).

A partir de las 21:35 horas aproximadamente se podrán ver en laSexta y Neox y a partir de las 22.46 en Antena 3, Nova, Mega y Atreseries.

INMERSIÓN es una historia de amor que nos traslada a los mundos opuestos de Danielle Flinders (Alicia Vikander) y James More (James McAvoy). Se conocen por casualidad en un remoto hotel de la costa normanda donde ambos se preparan para peligrosas misiones. Se enamoran casi en contra de su voluntad, pero pronto verán el uno en el otro al amor de sus vidas.

Al separarse, descubrimos que James trabaja para el servicio secreto británico. Está involucrado en una misión en Somalia para seguir el rastro de una red de terroristas suicidas que están asolando Europa. Danielle “Danny” Flinders, es una bio-matemática que trabaja en un proyecto de inmersión en busca del origen de la vida en nuestro planeta. Estarán a un mundo de distancia el uno del otro.

James será apresado por yihadistas y no podrá contactar con Danny, que tendrá que adentrarse en lo más profundo del océano a bordo de un sumergible, sin ni siquiera saber si James sigue vivo…