Diario de Rodaje de 'El Guardián Invisible' (V): Nos colamos en casa de la familia Salazar y conocemos a la Tía Engrasi

Esta semana nos colamos en la casa de la Familia Salazar de la mano del director Fernando González Molina. En esta quinta entrega de nuestros videoblogs con el que cada semana os acercamos al rodaje de 'El Guardián Invisible', conocemos a la familia protagonista.

La familia Salazar es un "altercado", explica el director entre risas. "Hay una madre ausente muy poderosa sobre la historia de la que no vamos a contar mucho". Las tres hermanas son Flora (Elvira Mínguez), Rosaura (Patricia López) y Amaia (Marta Etura).

Flora es la hermana mayor de las hijas de la familia Salazar. "Es una mujer seria, una mujer rígida", explica la actriz Elvira Mínguez. Por una serie de circunstancias se tiene que hacer cargo del negocio familiar. Rosaura es la mediana, tiene ese "carácter también del norte: dura, fuerte...". Pero quizá de las tres "sea la más débil".

Amaia, la pequeña de las hermanas Salazar y protagonista de 'El Guardián Invisible', es el personaje que se ha escondido detrás de una mujer fuerte, "de una policía para enfrentarse a esa historia personal", explica el director Fernando González Molina. "Ha pasado mucho tiempo fuera, salió huyendo de su pasado y no tiene una relación estrecha con sus hermanas", añade Marta Etura.

Amaia y Flora son dos hermanas que se han separado. "La relación no es fácil". Es una relación en la que hay "mucho rencor". Según explica la actriz Elvira Mínguez, "se manejan mejor en las cosas que no se dicen, que en las que se dicen". Son dos mujeres que básicamente "no se llevan bien".

Rosaura conoce "el pasado de Amaia en casa". Es su hermana pequeña y tienen una "relación tierna". Con Flora es más complicado porque es la hermana mayor y tiene un carácter más difícil. Según explica Patricia López, si juntas estos dos caracteres, "un carácter fuerte como el de Flora y un carácter condescendiente como el de Rosaura, pues al final Rosaura es la que está sometida".

Por otra parte, también están en el reparto Quique Gago que interpreta a Víctor, "el marido de Flora", y Mikel Losada que da vida a Freddy, "la pareja de Rosaura". "Un chico que vive atormentado y apenas están juntos aunque se lleven muy bien".

Para terminar conocemos a uno de los personajes más entrañables de 'El Guardián Invisible'. Itziar Aizpuru da vida a la Tia Engrasi, una mujer que es "dulce, muy amante de su familia". Para la Tia Engrasi, "Amaia es su sobrina favorita" porque le ha cuidado ella desde que era una niña.