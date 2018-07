Tráiler de 'Blackwood', lo nuevo de Rodrigo Cortés con Uma Thurman: Donde hay oscuridad, el terror espera

Ya tenemos el tráiler de 'Blackwood', la nueva película del director Rodrigo Cortés (“Luces rojas”, “Buried”, “Concursante”) llegará a los cines españoles el 3 de agosto.

Basada en el clásico literario adolescente ‘Down a dark hall’, de Lois Duncan, y producida por Stephenie Meyer (autora de ‘La Saga Crepúsculo’), 'Blackwood' está protagonizada por Uma Thurman (Kill Bill”, “Pulp Fiction”, “Los productores”), Anna Sophia Robb (“Soul Surfer”, “Un puente hacia Terabithia”, “Charlie y la fábrica de chocolate”), Taylor Russell (“Perdidos en el espacio [TV]”, “Si no despierto”, “Falling Skies [TV]”), Isabelle Fuhrman (“Los juegos del hambre”, “La huérfana”, “Masters of Sex [TV]”), Victoria Morales (“Teen Wolf [TV]”, “Liv y Maddie [TV]”, “Cloud 9 [TV]” ), Rosie Day (“Principal sospechoso 1973 [TV]”,“Outlander [TV]”, “Todos los caminos conducen a Roma”) y Noah Silver (“Los últimos caballeros”,“Tyrant [TV]”, “Los Borgia [TV]”).

“BLACKWOOD” es una historia de suspense sobrenatural, protagonizada por cinco adolescentes que intentan encontrar su lugar en el mundo y que tienen que enfrentarse a una fuerza oscura más poderoso que ellas mismas.

La película está producida por Nostromo Pictures, con la participación de Atresmedia Cine, y será distribuida en cines por Entertainment One.

'Blackwood'

Cinco adolescentes problemáticas se ven obligadas a acogerse a un programa experimental de enseñanza impartido por la enigmática Madame Duret (Uma Thurman) en el internado Blackwood. Pronto empiezan a mostrar talentos singulares que no sabían que poseían, y a tener extraños sueños. Visiones. Lagunas de memoria. Cuando la frontera entre realidad y sueño comienza a hacerse demasiado difusa, todas comprenden al fin el motivo por el que han sido llamadas a Blackwood. Aunque ya puede ser tarde...