GALA 'GET BEST GIVE MOST' ¿Quieres asistir al rodaje de 'Abracadabra'? Puja en esta subasta en favor del Hospital Materno-Infantil Vall d'Hebrón El próximo 2 de junio se celebrará en Barcelona la gala Get Best. Give Most, que tiene como objetivo subrayar la importancia del papel y la cultura. El fin de la cita benéfica es recaudar fondos para el Hospital Materno-Infantil Vall d’Hebron. Gracias a esta iniciativa puedes conseguir una entrada doble para asistir al rodaje de 'Abracadabra', la nueva película de Pablo Berger.