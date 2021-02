ESTRENO EN DICIEMBRE DE 2013

¿Hay algo peor que tu ex novio se case con otra y te invite a su boda? Sí, que te pase tres veces en un mes, no saber decir que no y que el único al que consigas convencer para que te acompañe sea tu nuevo becario. Así arranca '3 Bodas de más'. El film, protagonizado por Inma Cuesta, Martín Rivas y Quim Gutiérrez, ha terminado el rodaje y ahora se encuentra en la fase de post producción. Esta comedia gamberra llegará a los cines el 5 de diciembre de 2013.