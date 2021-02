A solo unas horas de la gala de los Goya 2012, preguntamos a Paco Arango, nominado a mejor director novel por ‘Maktub’, como se siente y si va hacer un ritual antes de la gala. "No estoy nervioso y ya le he dicho a mi familia que no voy a ganar", nos desvela el director.

No tiene un discurso preparado porque a pesar de que cree que “no me lo llevo ni de coña”, sabe perfectamente a quién tiene que agradecer el premio. Aunque hay dos personas “que las desvelaré en la gala”.

Kike Maíllo por 'Eva', Paula Ortíz por 'De tu ventana a la mía' y Eduardo Chapero Jackson por 'Verbo', serán sus rivales en una noche llena de glamour, de tristezas para unos y alegrías para otros. “Aadmiro el trabajo de sus compañeros”, aunque según dice, “solo he visto ‘Eva’”. Sabe que hay detrás de cada proyecto hay un gran trabajo.

Ha sido productor, guionista, músico y director de exitosas series de televisión durante más de una década, y ahora director de cine. ‘Maktub’ ha sido su primer trabajo y para él tiene un gran valor sentimental- Según nos confiesa, "es muy inusual todo lo que hecho en Maktub". Aunque no se lleve el Goya al mejor director novel sabe que “el Goya al más hiperactivo es para mí”.

A pocas horas de la gran fiesta del cine español ya tiene todo preparado. “Iré con esmoquin que es lo que me han pedido”. No irá sólo, le acompañará Goya Toledo. La actriz, nominada a mejor actriz de reparto, es una de las mejor vestidas en cualquier gran evento que se precie y logra deslumbrar a todos los presentes en la alfombra roja. Por eso sabe que “tengo que estar perfecto”.

Pero para el día de la gala no ha hecho grandes planes “comeré con mi padre como todos los domingos” y luego irán a recogerle.