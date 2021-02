Atresmedia Cine, junto a Zeta Cinema, finaliza en Amsterdam el rodaje de 'Ahora o Nunca' la nueva película de María Ripoll, protagonizada por Dani Rovira y María Valverde, que llegará a las salas en el mes de junio de 2015.

Tras siete semanas en diversas localizaciones de Barcelona, y Camprodon (Girona) el rodaje ha terminado en Amsterdam, donde se ha contado con el apoyo del Hotel Room Mate Aitana, desde cuyas espectaculares vistas panorámicas se han rodado algunas de las escenas de la película.

Para la directora María Ripoll: “Acabar un rodaje siempre tiene algo de nostálgico. Recuerdo los divertidos momentos que nos ha dado 'Ahora o Nunca'; Maria Valverde y sus amigas corriendo tras un queso por una colina inglesa, Dani Rovira y los chicos comiendo brownies en Amsterdam, el autobús con Yolanda Ramos y la gran Gracia Olayo... ¡Cuánto hemos vivido! Ahora o Nunca es una comedia de acción que no para”

'Ahora o Nunca' es una divertida comedia con toques gamberros, en la que Rovira y Valverde, encarnan a una pareja a punto de casarse, que no consigue reunirse por culpa de una huelga de controladores.

Las situaciones que este hecho provocará dan como resultado una mezcla de géneros que van desde el romanticismo, a la acción, aventuras, road movie, western… Una agitada comedia, en la que los protagonistas estarán acompañados por un reparto formado por Jordi Sánchez, Joaquín Nuñez, Gracia Olayo, Yolanda Ramos, Alicia Rubio, Marcel Borrás, Víctor Sevilla y Carlos Cuevas entre otros.

Además, la película supone el debut cinematográfico de la cantante Melody, y contará con la colaboración especial de Clara Lago. Una producción de Zeta Cinema y Atresmedia Cine, con la participación de Canal + y Atresmedia y la colaboración de AXN. La distribución de la película correrá a cargo de SONY PICTURES RELEASING DE ESPAÑA.

Dani y María, una boda gafada

Eva y Alex son una pareja que, tras años de noviazgo, decide casarse en el lugar en el que se enamoraron, un pequeño pueblecito de la campiña inglesa, pero una huelga de controladores impide que el novio y los invitados se reúnan con la novia y su séquito.

A partir de aquí, los protagonistas se verán forzados a postergar su comedia romántica para pasearse por géneros tan dispares como la acción (en una intensa persecución que les enfrenta con un ejército de aguerridos ingleses para conseguir un valioso...queso), las aventuras (aquí nadie busca el Arca Perdida, pero sí que se pierde una maleta bastante importante), la road-movie (en un autobús alquilado que termina albergando situaciones que no veríamos ni en un barco en aguas internacionales), el western más improbable (un duelo con un taxista de Amsterdam no se ve todos los días), y cómo no, algo de drama.…

“Güere is my malet?”