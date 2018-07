El director de cine Wim Wenders ha asistido a la grabación de la banda sonora de su última película 'Inmersión'

El director Wim Wenders (La sal de la tierra) ha participado en la grabación de la banda sonora de 'Inmersión', su próxima película.

La banda sonora de 'Inmersión' ha sido compuesta por Fernando Velázquez, reconocido compositor por sus B.S.O. de 'Lo Imposible' y 'Un Monstruo viene a verrme', ganador del Goya en la última edición de estos Premios.

Una vez más la Orquesta Sinfónica de Euskadi, cuyo director general es Oriol Roch, ha sido elegida para poner música a la B.S.O. y tuvo el placer de recibir durante su grabación al director alemán Wim Wenders.

'Inmersión' es una película romántica y de suspense basada en la novela de JM Ledgard, escrita por Erin Dignam (The last face) y protagonizada por James McAvoy (Múltiple, X-Men: Apocalipsis, X-Men:Días del Futuro Pasado y X-Men: First Class) y la ganadora del Oscar®, Alicia Vikander (Jason Bourne, La chica danesa, Ex Machina).

Tras 5 semanas de rodaje en varios países como Francia, Alemania y Djibuti, 'Inmersión' se rodó durante 2 semanas y media en España, concretamente en las provincias de Madrid y Toledo. Cuenta con 15 millones de euros de presupuesto y en el equipo español que participa en toda la película y todo el rodaje en España se invertirán alrededor de 4 millones de euros.

'Inmersión' es una producción alemana, francesa y española. Una presentación de Atresmedia Cine producida por LILA 9TH, Neue Road Movies, Back Up Media Studios en coproducción con Morena Films y Submergence A.I.E. y U Media, con la colaboración de Atresmedia.

'Inmersión' será distribuida en España por ENTERTAINMENT ONE FILMS SPAIN (eOne Films)