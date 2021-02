Mario Casas sigue revolucionando a sus fans allá por donde pasa. En esta ocasión, el actor levantó pasiones entre sus seguidoras en Tudela a donde acudió para una proyección especial de 'Tres metros sobre el cielo' como cierre a la 'Muestra de Cine' que en estos días se ha celebrado en esta ciudad.

Junto a Maria Valverde, con quien protagoniza la romántica historia de amor basada en el libro de Federico Moccia, firmaron autógrafos a los fans que les esperaban a su llegada a la rueda de prensa. Desde luego, los dos jóvenes y actractivos actores siguen sumando éxitos después de protagonizar el taquillazo del pasado año.

El papel de 'Hache' en la producción de Antena 3 Films, no ha hecho si no aumentar el enorme número de seguidoras que el guapo actor ha acumulado en los últimos años. Se ha convertido en el chico de moda y sigue triunfando en la pequeña pantalla gracias a la serie de Antena 3 'El barco', donde interpreta el papel de Ulises. Además, acaba de recibir un premio Fotograma de Plata al actor más buscado en la web de la conocida revista.

Aunque trató de atender a su apasionado público, el actor no dudó en escribir al día siguiente en su Twitter: " Gracias a tod@s por lo de ayer, fue increíble, siento no poder pararme a hacer fotos pero es que era imposible... sorry!!!".

Por su parte, Maria Valverde está pendiente de estrenar una película que ha rodado bajo la dirección de Trueba, además de varios proyectos en el extranjero en países como Estados Unidos, Suiza e Inglaterra.