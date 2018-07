Si las comparamos con los Latin Kings, éstos son auténticos ositos de peluche. Smiley es un emigrante legal, aunque con unos papeles precarios. Tiene un trabajo "normal", exactamente lo que quería cuando abandonó El Salvador, disponer de una segunda oportunidad para él y para su familia, dejar atrás la espiral de violencia en la que ha vivido desde que era un niño. Pero esa "vida normal" se sostiene de un hilo, depende de su colaboración con la policía, de la traición a sus ex compañeros.



Él era en El Salvador un líder respetado. Se salió porque amaba a su mujer y quería ver crecer a sus hijos. Era consciente de que seguir en la pandilla significaba la muerte a corto o medio plazo. Quería una segunda oportunidad, pidió quebrada (permiso para dejar la pandilla) y salió por la puerta grande. Por eso, tres años después, no le costó convencer a los jefes de EEUU y El Salvador de que su vida de emigrante en España había sido un fracaso y quería reingresar para ayudar a poner en pie la división española de la MS13. Se trataba de un plan urdido por Solís.



La policía española lo sabía todo sobre él, los asesinatos cometidos, las causas pendientes... No tenía alternativa, debía aceptar si quería conservar lo que había conseguido hasta ese momento. Ellos le garantizaban papeles para él y para su mujer y esos papeles permitían a ambos disponer de un trabajo estable y legal. Este es el punto de partida del protagonista, de haber dejado la pandilla y su espiral del horror, pasará a plantearse regresar para recuperar su posición de líder. Y todo por enamorarse de Paula.



Paula es una chica rebelde que ha encontrado una causa que de sentido a su vida. Odia a su madre y a su hermano, la pandilla es su nueva familia. Ella es controladora, le gusta el poder, le fascina ser "la mujer del jefe", pero también es tremendamente vulnerable, frágil, como corresponde a una niña que acaba de entrar en la mayoría de edad. La presencia de Smiley le crea más dificultades emocionales. Le cae bien, le hace reír, le gusta, pero sus miradas e insinuaciones la inquietan. Los desprecios y malos tratos de El Soldado harán que Paula se sienta más sola que nunca.



El Soldado lidera el proyecto de levantar la división española de la MS13. Le ha costado llegar hasta allí. Ingresó en la pandilla con ocho años y desde entonces su vida ha sido una carrera contra la muerte. El mandato de ir a España lo tomó como lo que era, un ascenso y un respaldo a sus métodos y a sus méritos. Sus enfrentamientos a Smiley y su afán de posesión con Paula desencadenarán el drama principal de esta miniserie con altas dosis de acción y pasión entre los protagonistas.