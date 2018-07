Videoclip oficial de ‘Life Into The Wild’, tema principal de 'Zipi y Zape y la isla del capitán'

Ya está disponible el videoclip oficial de la canción 'Life Into The Wild’, tema principal de la película 'Zipi y Zape y la Isla del Capitán' compuesto e interpretado por Furious Monkey House, el grupo revelación del momento.

'Life Into The Wild’ es un grito de sálvame. Como asegura El Mono del grupo gallego, “la canción habla de encuentros en un mundo salvaje donde todo es más divertido”. Respecto al ritmo, “tiene su base en grupos como The Cardigans y The Pixies, con instrumentos y amplificadores añejos que reproducen la onda de los años 90”. El videoclip está protagonizado por Furious Monkey House y los actores de la película.

Furious Monkey House es una banda de rock de Pontevedra formada por cinco niños entre 11 y 14 años y un mono furioso que ha irrumpido con fuerza en el panorama musical. Su canción recrea las travesuras de los dos mellizos más queridos de España ofreciendo una película de aventuras para toda la familia con grandes dosis de emoción, humor y espectáculo.

Dirigida por Oskar Santos y guion de Jorge Lara, está protagonizada por Elena Anaya y los jóvenes Teo Planell y Toni Gómez que interpretan a Zipi y Zape. Junto a ellos, su nueva pandilla formada por Iria Castellano, Máximo Pastor y Ana Blanco. Y completan el reparto los actores Fermí Reixach, Jorge Bosch, Carolina Lapausa, Goizalde Núñez y Juan Codina.

La película participará en el Festival Internacional de Cine de Giffoni que se celebra del 15 al 24 de julio. Giffoni es el certamen dedicado al cine infantil y juvenil más importante de Europa. Este año ha seleccionado 104 películas que serán vistas por un jurado compuesto por más de 4000 jóvenes de 50 países. “Zipi y Zape y el club de la Canica” fue galardonada en 2014 con el Premio a la Mejor Película.

'Zipi y Zape y la Isla del Capitán', en cines 29 de julio

Llegan las navidades y Zipi y Zape la vuelven a liar parda. Esta vez la travesura es tan grande que son castigados sin vacaciones y obligados a acompañar a sus padres a lo que parece ser un aburrido viaje en barco. Para su sorpresa, el destino es una espectacular y remota isla.

Una terrible tormenta les obliga a refugiarse en la mansión de la divertida señorita Pam, donde niños sin familia disfrutan de un paraíso sin reglas. Ayudados por Pipi, Maqui y Flequi, los hermanos descubren que la repentina desaparición de sus padres en medio de la noche guarda relación con el secreto que encierran la misteriosa isla y sus extraños habitantes.

'Zipi y Zape y la Isla del Capitán' es una producción de MOD Producciones, Zeta Cinema, Atresmedia Cine y Kowalski Films dirigida por Oskar Santos que Buena Vista Internacional estrenará en cines el próximo 29 de julio. La producción ejecutiva corre a cargo de MOD Producciones y cuenta con la participación de Atresmedia, Movistar+ y ETB.