El cineasta Nacho G. Velilla ha finalizado el rodaje de la comedia coral 'Villaviciosa de al lado', protagonizada, entre otros, por Carmen Machi, Leo Harlem, Macarena García, Carlos Santos, Jon Plazaola, Carmen Ruiz, Arturo Valls y Belén Cuesta.

Este filme gira en torno a un grupo de vecinos de un pueblo, que han sido agraciados con un premio, tras haber comprado sus décimos en un club de alterne, un detonante que, según ha señalado el director en la rueda de prensa de fin de rodaje, "es real".

"Ocurrió en un pueblo de Toledo, en un puticlub, donde el dueño había repartido décimos entre sus mejores clientes. El día en el que toda España estaba celebrando el premio, en este local no había nadie excepto la prensa", ha explicado. "Todo lo que ocurre después es ficticio", tal y como ha agregado el cineasta, que afronta la presión de la taquilla, puesto que su anterior trabajo, 'Perdiendo el norte', superó los diez millones de euros de recaudación en 2015.

"El cine se hace para que vaya la gente a verlo, no concibo el cine si no se llenan las salas", ha dicho el director, quien ha destacado que "el cine tiene que tener alma y emoción". "He tenido la suerte de que cada película que he hecho ha sido más taquillera que la anterior, lo malo es que todo el mundo espera eso", ha señalado.

Nacho G. Velilla siempre se ha sentido atraído por la comedia italiana y española, que "bebía de reflejar la vida cotidiana". En esta ocasión, realiza una "radiografía" de lo que puede ser el país, "con sus virtudes, sus defectos y sus miserias".

En sus palabras, "se dice que el dinero quema a la gente, pero realmente el dinero la descubre", ha señalado el director, quien considera esta excusa "un detonante" para la comedia, en la que se enfrentan y salen a la luz "las miserias de un pueblo".

RADIOGRAFIA DEL AMBIENTE POLITICO

'Villaviciosa de al lado' es también una radiografía del ambiente político a través del humor, "una herramienta de ironía y de crítica tremenda", según el director. "La comedia es muy sincera y para ello necesitas elementos cercanos, por lo que he intentado que esos elementos que ves en prensa estuvieran presentes en la película", ha relatado.

Leo Harlem, que debuta en el cine con esta película, en la que da vida al alcalde, un "español prudente", según sus palabras, mientras que Carlos Santos interpreta a la oposición, un personaje "cretino" que luce "coleta de caballo". Carmen Machi, por su parte, interpreta a Mari, dueña del puticlub.

El pueblo es "un personaje muy potente", tanto a nivel estético como narrativo, que ha sido creado a partir de muchos pueblos. "Tiene trocitos de Graus y Benabarre (Huesca), Alhama de Aragón (Zaragoza), así como otros rincones de Palencia o León. Con esta película, Nacho G. Velilla suma una nueva cinta a su filmografía, tras 'Fuera de Carta', 'Que Se Mueran Los Feos' y 'Perdiendo El Norte'.