Videoblog de 'Villaviciosa de al Lado': Belén Cuesta y Carlos Santos, una pareja pasando "un momento muy duro"

"Estamos haciendo una secuencia bastante sentimental". Así arranca el tercer videoblog de 'Villaviciosa de al lado' que os mostramos en exclusiva.

Belén Cuesta y Carlos Santos nos reciben en su casa de 'Villaviciosa de al lado'. Aunque en este momento no están pasando por un buen momento porque según no explica la actriz "le he echado de casa y es un momento duro".



Una parte importante de estos dos personajes es la caracterización. Ella siempre va a la moda, "no la vais a pillar en un renuncio". El actor comenta que a él le han puesto el pelo de Belén y "a Belén le han puesto mi pelo".

El actor se despide de todos los "Amigos de internet y de la Redes sociales, nos vemos en Villaviciosa".



ASÍ ES 'VILLAVICIOSA DE AL LADO'

Quien no haya soñado alguna vez con que le tocaba la lotería que levante la mano. Todos hemos jugado a imaginar lo que haríamos si nos convirtiésemos en millonarios de la noche a la mañana: cambiar nuestro modesto utilitario por un descapotable de lujo, dejar nuestro tercero sin ascensor por un chalet con piscina y pista de pádel… o, simplemente, la satisfacción de hacerle al jefe un sonoro corte de mangas.



Pero… ¿qué pasaría si se cumpliese ese sueño? ¿Qué pasaría si te tocase la lotería, encontrases la solución a todos tus problemas, pero no pudieras cobrar el premio porque al hacerlo todo el mundo descubriría tu afición a frecuentar a señoritas de moral distraída?



Eso es lo que ha pasado en Villaviciosa de al Lado, una tranquila localidad que ha resultado tocada por la varita de la suerte siendo agraciada con el primer premio de la lotería. Pero las cosas no siempre son tan fáciles como parecen, y hasta para coger una rosa puedes clavarte una espina. La espina de Villaviciosa es el Club Momentos, un local de alterne, que adquirió el número premiado y que ha repartido el premio en numerosas participaciones entre sus clientes.



Es entonces cuando surge el dilema: ser millonario pero cargando con la etiqueta de putero, o seguir en números rojos, pero con una moral intachable. Un dilema que convierte ese sueño en una verdadera pesadilla.