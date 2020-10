Nacho G. Velilla ('Perdiendo el Norte', 'Que se mueran los feos') vuelve a ponerse detrás de la cámara, con su nueva comedia, 'Por los pelos. Una historia de autoestima', tras el éxito alcanzado en las taquillas de EEUU y México con 'No Manches Frida' y 'No Manches Frida 2', que se convirtió en la tercera película más taquillera de todos los tiempos en México, con casi 7 millones de espectadores. Además de ser la segunda película de habla no inglesa más taquillera en EEUU en 2019, sólo por detrás de la oscarizada Parásitos. El último proyecto en España como director de Nacho G. Velilla fue 'Villaviciosa de al Lado' (2016), que reunió a más de 1.500.000 de espectadores en los cines.

'Por los pelos. Una historia de autoestima', cuenta con un reparto coral, como es habitual en sus películas, entre los que destacan: Carlos Librado “Nene”, Antonio Pagudo, Tomy Aguilera, Amaia Salamanca, Eva Ugarte, Alba Planas, María Hervás, Leo Harlem y Jesús Vidal.

El rodaje de esta comedia que satiriza la moda de los implantes capilares como reafirmación de la autoestima, ha transcurrido por diversas localizaciones de Estambul y Madrid.

G. Velilla señala que “Vivimos en un mundo en el que las redes sociales han cambiado completamente las relaciones sociales. Hay todo un mundo de postureo que puede llegar a ser un verdadero infierno para la gente que tiene problemas de autoestima. Y nuestros protagonistas creen que dejando de ser calvos van a vivir mejor, van a ser felices y hasta les va a salir la declaración a devolver. Pero en este viaje a Estambul, se van a dar cuenta de que su viaje será también interior, de que el hombre, a medida que se hace mayor no se hace más sabio, sólo pierde pelo, y de que para cambiar tu vida, no basta con cambiar tu físico”.

Producida por Atresmedia Cine en colaboración con Buendía Estudios, Felicitas Media y Microinjerto Producciones A.I.E., cuenta con la participación de Atresmedia y Movistar+ y Crea SGR. La distribución correrá a cargo de Warner Bros. Pictures España.

SINOPSIS

Quedarse calvo sigue siendo un trauma para muchos hombres. A nadie le gusta perder el cabello, especialmente en un mundo en el que la superficialidad, la imagen y el marketing son tendencia.

Juanjo, Sebas y Rayco son tres ejemplos, entre millones, de cómo la alopecia, además de la caída del cabello, conlleva también la caída de la autoestima, de la seguridad e incluso, de la masculinidad. Rayco, es cantante de reggaetón y tiene más entradas que el Corte Inglés. En el paraíso del postureo, su problema capilar puede traducirse en menos seguidores y en menos conciertos.

Juanjo es un pusilánime cuarentón que lucía con dignidad el descampado de su cabeza hasta que se casó con Inma, una mujer aficionada a los retoques estéticos, instalada en una permanente crisis de edad y que piensa que estar casada con un calvo la envejece más que unas patas de gallo.

Sebas, al contrario que su amigo Juanjo, lleva encerrado en “el armario” de los calvos desde que descubrió el peluquín de pelo natural. Una prótesis capilar que tiene que competir con el “pelazo” de la nueva pareja de su exmujer, un adonis al que sus hijas están empezando a llamar “papá”.

Si bien la alopecia no diferencia ni entiende de estratos sociales, su solución, sí. Y es que, lo que hasta ahora era prohibitivo para muchos, Turquía lo ha hecho accesible para todos con su turismo capilar low cost, convirtiéndose así en el nuevo maná de los calvos. Juanjo, Sebas y Rayco se embarcarán en una aventura en la que descubrirán que su problema no está tanto encima de su cabeza, si no dentro.