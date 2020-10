'Live is Life' comenzó su rodaje el pasado mes de agosto y se ha extendido durante siete semanas y media, en su gran mayoría en localizaciones únicas y especiales de Galicia centrándose especialmente en La Ribeira Sacra. Con localizaciones en Lugo, incluyendo Pantón, Sober, Quiroga, O’Saviñao y Monforte de Lemos, ciudad natal de Dani de la Torre; y Esgos, en Orense. Además, parte del rodaje también ha tenido lugar en Barcelona.

En palabras del propio Dani de la Torre: “Este ha sido el rodaje más especial de mi vida, por muchos motivos, mi tierra, mi gente, pero hay uno que no pensé que me iba a pegar tan fuerte. Entre secuencias, acotaciones, ensayos y tomas, volví a ver niño que fui, volví a subirme a la bici, a sentir la aventura y pude hablarle a ese chaval de 15 años perdido y asustado y contarle que si seguía su intuición y a su corazón todo iría bien. A veces era Rodri, otras Garriga, Maza, Alvaro o Suso... En ellos volví a verme a mí, a mis amigos, a mi familia, he vuelto a casa después de un largo viaje. Es curioso, una de las últimas cosas que mi madre me dijo, fue: “Hijo, haz algún día una película de humor, sin tanta violencia, que tú eres muy bueno y simpático.” Aquel día, quizás por el dolor del momento, no le hice mucho caso, pero llegó este guion y mientras rodaba pensaba en ella y en sus palabras, y en que todo lo que había rodado hasta el momento fue para prepararme para hacer esta película.”

La historia se centra en un grupo de cinco chicos a mediados de los años 80 que intentan cumplir sus sueños en una noche de San Juan en un pequeño pueblo de Galicia.

Albert Espinosa es el encargado del guion de la película, que tras el éxito de 'Pulseras Rojas' y 'Planta 4ª' vuelve a la ficción cinematográfica.

'Live is Life' es el viaje de cinco amigos que se encuentran a sí mismos, el niño que descubre al adulto. El adulto que se resiste a dejar de ser niño.

SINOPSIS

Verano 1985. Como cada año, Rodri deja Cataluña y vuelve al pueblo gallego de sus padres para reencontrarse con su pandilla. Sin embargo, este año es distinto para él y sus amigos. Los problemas del mundo real empiezan a aparecer en sus vidas amenazando con separarles. Aferrándose a la amistad que les une, los cinco amigos planean escaparse la noche de San Juan en busca de una flor mágica que, según cuenta la leyenda, crece en lo alto de una montaña y puede hacer que los deseos se hagan realidad. Porque su único deseo ahora es resolver el problema de su amigo en apuros y con ello poder seguir juntos. Una aventura que les hará crecer a través de un fascinante camino lleno de acción, emoción y esperanza, y que les dejará en el recuerdo para siempre aquel verano en el que de fondo sonaba 'Live is Life'.

Detrás del proyecto se encuentran los productores Atresmedia Cine, con la colaboración de Buendía Estudios, 4 Cats Pictures y Live is Life AIE. Warner Bros. Pictures España será la encargada de distribuir la película en salas españolas en 2021.