El director Dani de la Torre ('El desconocido', 'La sombra de la Ley') comienza el rodaje de la película 'Live is life', una historia original de Albert Espinosa. Este proyecto supone la vuelta de Dani de la Torre a la gran pantalla tras estrenar esta temporada la serie 'La Unidad'.

La historia se centra en un grupo de cinco chicos, a mediados de los años 80, que inician una aventura que les conducirá a cumplir sus sueños durante la noche de San Juan en un pequeño pueblo de Galicia.

Adrián Baena será Rodri; Juan del Pozo y Raúl del Pozo interpretarán a los gemelos Álvaro y Maza; David Rodríguez será Suso y Javier Casellas será Garriga.

“La elección de los cinco chicos protagonistas ha sido muy difícil, hemos visto más de mil niños. Buscábamos naturalidad, niños espontáneos que tuviesen mucha chispa natural. Tenemos un grupo fantástico.” Dani de la Torre.

El guion de la película cuenta con el sello inconfundible de Albert Espinosa que, tras el éxito de 'Pulseras rojas', vuelve a la escritura cinematográfica.

“Este rodaje es un sueño. Creo que no podía haber mejores compañeros de viaje. El casting es maravilloso, el lugar es magnífico y Dani de la Torre ha logrado aunar emociones únicas entorno a este film. Este rodaje será un oasis de felicidad. Al fin y al cabo: para vivir hay que vivir, no deberíamos olvidarlo. Live is Life” Albert Espinosa.

El rodaje de esta producción se extenderá durante 7 semanas y cubrirá diferentes localizaciones de Galicia, centrándose especialmente en el área de la Ribeira Sacra. La película contará con localizaciones en Lugo, incluyendo Pantón, Sober, Quiroga, O’Saviñao y Monforte de Lemos, ciudad natal de Dani de la Torre; y Esgos, en Orense. También se rodará en Barcelona.

“Rodaremos en un entorno natural espectacular, dónde la aventura fluye sola. Los paisajes de la Ribeira Sacra son un personaje más y acompañarán y marcarán a los chicos en su toma de decisiones. Entornos muy complicados de rodar, pero que merecen ser fotografiados por primera vez en el cine. En esos mismos lugares, corría con mi bici y mis amigos en los años 80. El rodaje supondrá revivir muchas cosas bonitas” Dani de la Torre.

'Live is Life' es el viaje de cinco amigos que se encuentran a sí mismos, el niño que descubre al adulto. El adulto que se resiste a dejar de ser niño.

Detrás del proyecto se encuentran los productores ATRESMEDIA CINE, 4 Cats Pictures y Live is Life AIE.

Warner Bros. Pictures España será la encargada de distribuir la película en salas españolas en 2021.

SINOPSIS

Verano 1985. Como cada año, Rodri deja Cataluña y vuelve al pueblo gallego de sus padres para reencontrarse con su pandilla. Sin embargo, este año es distinto para él y sus amigos. Los problemas del mundo real empiezan a aparecer en sus vidas amenazando con separarles. Aferrándose a la amistad que les une, los cinco amigos planean escaparse la noche de San Juan en busca de una flor mágica que, según cuenta la leyenda, crece en lo alto de una montaña y puede hacer que los deseos se hagan realidad. Porque su único deseo ahora es resolver el problema de su amigo en apuros y con ello poder seguir juntos. Una aventura que les hará crecer a través de un fascinante camino lleno de acción, emoción y esperanza, y que les dejará en el recuerdo para siempre aquel verano en el que de fondo sonaba "Live is Life".