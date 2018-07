Tráiler oficial de 'Inmersión' con James McAvoy y Alicia Vikander: Una historia de amor, separados por el destino y conectados por algo más profundo

Atresmedia Cine presenta el tráiler oficial de 'Inmersión', una coproducción de Morena Films, dirigida por Wim Wenders y protagonizada por James McAvoy y Alicia Vikander.

'Inmersión' es una película romántica y de suspense basada en la novela de JM Ledgard, escrita por Erin Dignam ('The last face'). La película está dirigida por Wim Wenders ('La sal de la tierra') y protagonizada por James McAvoy (“X-Men: Apocalipsis”, “X-Men:Días del Futuro Pasado” y “X-Men: First Class”) y la ganadora del Óscar, Alicia Vikander (“La chica danesa”, “Ex Machina”).

“Inmersión” es una producción alemana, francesa y española. Una presentación de Atresmedia Cine, producida por LILA 9TH, Neue Road Movies, Back Up Media Studios en coproducción con Morena Films y Submergence A.I.E. y U Media, con la colaboración de Atresmedia. 'Inmersión' será distribuida por eOne Films.

'Inmersión' con James McAvoy y Alicia Vikander

James More (James McAvoy), es un ingeniero hidráulico que ha sido tomado como rehén en Somalia por los terroristas yihadistas, que sospechan que es un espía británico.

Danielle ‘Danny’ Flinders (Alicia Vikander) es una biomatemática que trabaja en un proyecto de inmersión en las aguas más profundas de los océanos para demostrar su teoría sobre el origen de la vida en el planeta.

James y Danny se conocen en un aislado hotel de la costa atlántica francesa, donde ambos preparan sus peligrosas misiones, y encuentran, el uno en el otro, al amor de sus vidas. Ahora, separados, Danny inicia su peligrosa inmersión al fondo del océano sin saber si James sigue vivo.