Por primera vez uno de los exitosos comics de Moderna de Pueblo será llevado al cine. La presentadora y cómica Eva Hache hará su debut como directora para dirigir la adaptación de la novela gráfica a la gran pantalla. La película estará basada en la obra literaria 'Idiotizadas', de Moderna de Pueblo, publicada por Editorial Zenith (Grupo Planeta).

En palabras de Eva Hache: “Cuando recibí la llamada de Alex de la Iglesia no suponía que entre sus múltiples capacidades estaría la de leer mentes. Siempre he querido dirigir, nunca se lo dije, él lo supo. Me adornó la mañana diciéndome que no se le ocurría una persona que supiera tanto de comedia como yo. Le creí. Acepté de inmediato. La vida, como el cine, es magia. Habiendo sucedido lo mágico, lo demás es fácil: hacer una gran comedia de un producto brillante como es Moderna de Pueblo, con el respaldo de Pokeepsie y el talento de Alex y Carolina, me preocupa mucho menos de lo que me excita. Nos vemos en los cines”.

Moderna de Pueblo es un personaje de comic creado en 2010 por Raquel Córcoles y Carlos Carrero, su alter ego, para contar las vivencias de una chica de pueblo que se iba a triunfar a la ciudad, pero solo conseguía acumular fracasos.

En la vida real su vida es todo lo contrario, Raquel ha lanzado ya cuatro novelas gráficas (incluyendo 'Idiotizadas', que ha vendido más de 100.000 ejemplares en España) y en noviembre tiene previsto lanzar su quinto libro. Además, en redes sociales acumula más de un millón y medio de seguidores en Instagram.

En palabras de la propia Raquel: "Llevo mucho tiempo soñando con una adaptación del universo de Moderna a la ficción y estoy muy emocionada con el proyecto. Además, hacerlo acompañados por un equipo con tanta experiencia y que confía en nuestra forma de verlo me deja más tranquila. Nos han dejado implicarnos en el guion y también tendremos la oportunidad de poder trabajar mano a mano con Eva para que la película mantenga la esencia del cómic. ¡Deseando empezar!"

El guion de la película lo firma Jelen Morales, guionista y cómica. Detrás del proyecto se encuentran POKEEPSIE FILMS, la productora de Álex de la Iglesia y Carolina Bang, así como Atresmedia Cine, en colaboración con Buendía Estudios.

El rodaje de la película está previsto para 2021.

Warner Bros. Pictures España será la encargada de distribuir la película en salas españolas.

SINOPSIS

Idiotizadas centra su trama en Moderna de Pueblo y sus amigas. Una generación que ha crecido con cuentos de princesas debe hacer un gran esfuerzo para quitarse de encima mil historias que no la dejan ser libre. Gracias a sus amigas, superará esos complejos que la limitan en el mundo laboral, las relaciones, el sexo, el físico…