FICHA TÉCNICA

Título: Fuera de Carta

Dirección: Nacho Gª Velilla (creador de Aída y 7 Vidas)

Guión: Nacho Gª Veilla, David Sánchez, Oriol Capel, Antonio Sánchez.

Productores: Nacho Gª Velilla, Tedy Villalba, Daniel Écija.

Producción: Antena 3 Films.



Reparto: Javier Cámara, Fernando Tejero, Lola Dueñas, Luis Varela, Benjamín Vicuña, Chus Lampreave.

http://www.fueradcarta.com/





SINÓPSIS

Todo empieza en “Xantarella”, un restaurante de alta cocina de mercado situado en el barrio de Chueca, en Madrid. A Maxi, su jefe de cocina y orgulloso propietario, las cosas no le pueden ir mejor: a punto de entrar en la cuarentena, su local suena como próximo destinatario de una prestigiosa estrella Michelín. Para conseguirla cuenta con Alex, su maître y mejor amiga, y con un equipo de cocina que, aunque a veces se porta como una clase de parvulario, le hace las veces de familia.

Sin embargo, la ambición profesional de Maxi se verá truncada por la aparición de Edu y Alba, sus hijos, de quince y seis años, de los que tiene que hacerse cargo debido a la repentina muerte de su madre. En los planes de Maxi no encaja el convivir con esos niños, fruto de un matrimonio de escaparate y a los que tuvo que abandonar al salir del armario.

Pero eso no es lo único que no encaja en sus planes. La llegada de un nuevo vecino, Horacio Peretti, un ex futbolista argentino muy atractivo, terminará de poner las vidas de Maxi, Alex, Edu y Alba patas arriba. El amor, la familia, los celos, la paternidad… son ingredientes con los Maxi tendrá que aprender a cocinar, desde Xantarella, su nueva vida.