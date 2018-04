Comienza el rodaje en Galicia de 'Quien a Hierro Mata', el nuevo thriller de Paco Plaza protagonizado por Luis Tosar

Este jueves 5 de abril Paco Plaza iniciará en Galicia el rodaje de su nuevo largometraje, el thriller “Quien a Hierro mata”, una historia de venganza con guion de Juan Galiñanes y Jorge Guerricaechevarría protagonizada por Luis Tosar, Xan Cejudo, María Vázquez, Ismael Martínez y Enric Auquer.

“Quien a hierro Mata” es una producción de Vaca Films, Atresmedia Cine y Quien a hierro mata AIE, en coproducción con Playtime Production (Francia), con la participación de Atresmedia y Movistar+, y con el apoyo de Agadic y Programa Media. La distribución en España estará a cargo de Sony Pictures Entertainment Iberia, y las ventas internacionales de Film Constellation.

SINOPSIS :

En un pequeño pueblo de la costa gallega vive Mario, un hombre ejemplar. La vida le va bien tanto a nivel familiar como profesional: pronto tendrá un hijo con su mujer, Julia, y en la residencia de ancianos en la que trabaja como enfermero todos lo aprecian.

Cuando llega a la residencia recién salido de la cárcel Antonio Padín, el narco más conocido de la zona, Mario se desvive para que se sienta en la residencia como en un hogar. Huyendo de sus hijos, Kike y Toño, al mando del negocio familiar, Padín irá cogiendo cada vez más confianza y aprecio al enfermero.

El engaño de un socio y la deuda con un proveedor colombiano, llevan a Kike a la cárcel y a Toño recurriendo al enfermero para que intente convencer a su padre de que asuma la deuda. Pero Mario tiene sus propios planes...

Esta historia de venganza es el nuevo largometraje de Paco Plaza tras el éxito de crítica y taquilla de “Verónica”, y la primera de sus películas en la que Plaza no firma el guion, que viene de la mano de Juan Galiñanes y Jorge Guerricaechevarría ("Celda 211", "El Niño", "Cien años de perdón", "La Comunidad").

En palabras de Paco Plaza “`Quien a hierro mata´ será mi novena película como director, y será la primera vez que parta de un material que no ha sido generado por mí. No es que me haya resistido a ello de una manera consciente, pero a lo largo de los años siempre me ha costado sentir una identificación plena con una historia o con un guión que me haya llegado. Sin embargo, en esta ocasión sentí una conexión muy fuerte con esta historia; y no solo yo sino todos los que la leen, y en consecuencia entiendo que los espectadores que finalmente vean la película. Porque `Quien a hierro mata´, como todas las grandes historias, habla de cada uno de nosotros y de todos nosotros a un tiempo.”

El filme se rodará durante los meses de abril y mayo en diversas localizaciones de Galicia repartidas entre la zona de Arousa - en particular en la comarca de Cambados -, y en A Coruña y alrededores. Para la película se cuenta con la colaboración de la Residencia Geriatos DomusVi, el Centro Médico Euroespes y el Hospital Quirónsalud, escenarios del film.

Para Emma Lustres, productora de Vaca Films, “`Quien a hierro mata´ es un thriller con una fuerte carga dramática que aborda temas como la traición, las relaciones familiares, las consecuencias del mundo de las drogas o la violencia. Una de las características destacables del guion es que las motivaciones y el objetivo del protagonista harán que la posición del espectador sea muy incómoda. `Quien a hierro mata´ explora el lado más oscuro del ser humano y ejemplifica a la perfección el ojo por ojo, diente por diente. Es la historia de una venganza.

Es vital resaltar la importancia del contexto: la zona de Arousa, foco principal del narcotráfico en Galicia. Partimos de una historia local, casi de un micro universo, para conseguir una historia universal, narrada de un modo muy personal y realista.”

Mercedes Gamero, de Atresmedia Cine afirma que “`Quien a hierro mata´ aporta una nueva y personal mirada dentro del exitoso camino del thriller en la cinematografía española que esperamos siga triunfando no solo en nuestro mercado doméstico sino también en el internacional. Para Atresmedia Cine esta película culmina un largo trayecto en el intento de trabajar con Paco Plaza. La espera ha merecido la pena”

Paco Plaza cuenta para este rodaje con algunos de sus colaboradores habituales, como el director de fotografía Pablo Rosso, el director de arte Javier Alvariño y la jefa de vestuario Vinyet Escobar. Completan el equipo técnico profesionales habituales en las producciones de Vaca Films como el jefe de sonido David Machado (ganador del Goya por “El desconocido”), el jefe de producción Enrique Batet, la jefa de maquillaje y peluquería Susana Veira, el equipo de InExtremis a cargo de los efectos especiales y los especialistas de GalaicoStunt. Félix Bergés (“Juego de tronos”) y el equipo de El Ranchito estarán a cargo de los efectos visuales.

La música correrá a cargo de la compositora Maika Makovski, que además de numerosos discos aclamados por la crítica, compuso la banda sonora del documental “Romea, 150 anys”.

ATRESMEDIA CINE

