FICHA TÉCNICA

Título: Mortadelo y Filemón. Misión salvar la Tierra

Año: 2008

Duración: 94 mins.

País: España

Género: comedia

Dirección: Miguel Bardem

Guión: Carlos Martín, Juan V. Pozuelo y Miguel Bardem (Basado en la obra de Francisco Ibáñez)

Producción: ZETA Audiovisual y A3 Films

Reparto: Eduard Soto, Pepe Viyuela, Berta Ojea, Mariano Venancio, Janfri Topera, Carlos Santos, Alex O’Dogherty, Emilio Gavira, Tomás Pozzi, Andrés Gasch y Carmen Ruiz.

SINOPSIS

El planeta se enfrenta a una gran amenaza. Coincidiendo con la peor sequía que hemos vivido, un grupo de malhechores está terminando con todas las reservas de agua que quedan en la tierra.

Los mejores agentes secretos del mundo se reúnen urgentemente, pero ni siquiera cuentan con una pista. Para acabar de empeorar las cosas, el malvado Botijola planea atentar contra esa reunión, para acabar así con todos los agentes. Su intención no es otra que convertir la bebida que lleva su nombre en el sustituto del agua. Para ello, intentará también secuestrar al alocado profesor Bacterio y conseguir que trabaje para él.



Sin embargo, hay dos cosas con las que Botijola no contaba. Por un lado, Bacterio, antes de ser secuestrado, escondió las piezas de su invento en distintos momentos históricos, utilizando la máquina del tiempo. Por otro, hay dos de los agentes internacionales que no han acudido a la reunión saboteada, dos agentes que van a convertirse en la única esperanza del mundo: Mortadelo y Filemón que, tendrán que dejar de lado sus disputas para volver de nuevo a la acción.



Gracias a sus continuos viajes en el tiempo y a la inestimable ayuda de Ofelia, los dos agentes conseguirán solucionar sus diferencias y salvar al mundo... Más o menos... porque ya se sabe que estos tipos...