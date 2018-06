Días de luz

FICHA TÉCNICA

DIRECTOR: Antonio Hernández

GUION: Antonio Hernández

DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA: Javier Salmones

IDEA ORIGINAL: A.H.Centeno

MONTAJE: Iván Aledo

PRODUCCIÓN: ANTENA 3 FILMS y FICCIÓN MEDIA

REPARTO: Antonio Chamizo, María Isasi, Pepe Maya, Luis Rallo, Eduardo Antuña, Sancho Gracia, Consuelo Trujillo, Andrea Mazulli, Javier Mora, Chiqui Maya, Mariana Cordero, Lucía Hoyos, Tony Matck, Abrahan Mateo, María Morales, Carmen Jiménez, Eva Almaya.

SINOPSIS



Al llegar a su casa, encuentra a toda su familia y algunos vecinos organizados bajo la tutela de su hermano Luis. A éste se le ocurre ir a casa de un tal Sebastián Romero, que tiene fama de pederasta y al que tiempo atrás se le acusó de abusar de su hija.

Llaman a la puerta pero nadie abre y Luis la tira abajo. Sebastián no está y registran la casa sin encontrar nada. Antonio decide avisar a la Guardia Civil, que le dice que no pueden iniciar la búsqueda hasta que pasen 48 horas de la desaparición.



Ayudado por los suyos y por todo el barrio, decide buscar a la niña por su cuenta. Repasa las horas desde que Mari Luz salió de casa y recuerda que su hija quería ir al circo ambulante que esa tarde actuaba en el barrio. Todos se dirigen allí.

Al volver al barrio, Antonio descubre que Sebastián Romero ha llamado a la policía para informar lo que ha ocurrido en su casa y para dejar claro que no piensa ‘cargar con ese muerto’. Asegura que es inocente y que no tiene nada que ver con el tema. Su mujer lo defiende y afirman que han pasado toda la tarde juntos. Hay un fuerte enfrentamiento entre ambas familias y Antonio pide a la policía que lo investigue. Está seguro que tiene algo que ver. No es trigo limpio.

Antonio, Luis y todos los vecinos acompañados por la policía y los bomberos, buscan y registran cada obra, cada rincón, las zonas descampadas… todo el barrio durante la noche.

Al día siguiente de la desaparición, Sebastián Romero y su mujer abandonan. Huelva. La hermana de Antonio los intenta detener sin éxito. Él no entiende como la policía los ha dejado escapar.

Toda la familia declara ante la policía. En esa reunión con el comisario encargado del caso, Antonio informa que sospecha de Sebastián Romero y pide que se le investiguen y se rastree cuidadosamente toda la zona.

Antonio convoca la primera rueda de prensa. Desde ese primer momento, deja clara la intención de buscar a su hija hasta encontrarla y asegura que no habrá represalias si aparece la niña. Antonio pide toda la ayuda posible para dicha búsqueda.

Desde ese primer día, las ruedas de prensa y los medios de comunicación serán algo habitual en la vida de Antonio. Además, cree que es la forma de ponerse en comunicación con los posibles secuestradores de su hija.

Todos se desviven por encontrar a Mari Luz e investigan a fondo cada pista. Algunas veces ayudados por la policía, otras veces ellos solos. Reciben continuas llamadas que le llevan a pistas falsas, falsos rescates, mentiras y engaños…

Después de 50 días de búsqueda Antonio se siente muy debilitado y decepcionado. No duerme por la noche y cuando lo hace sólo tiene pesadillas. En su cabeza sigue apareciendo Sebastián Romero como sospechoso. Pero un día recibe una llamada del comisario encargado del caso avisándole que han encontrado un cuerpo en las marismas.

Todos se derrumban cuando llegan allí y les informan que es el cuerpo de una niña. Antonio quiere ver el cuerpo de su hija pero la policía no se lo aconseja por el avanzado estado de descomposición en que se encuentra. Todo indica que es Mari Luz, sólo falta que lo confirme las pruebas de ADN.

Los resultados de la primera autopsia revelan que es Mari Luz y que no ha sufrido daños. Todo indica que su muerte se puede deber a un golpe accidental, no hay signos de violencia. Antonio no se conforma. Convoca una rueda de prensa donde pide que se haga justicia, que se busque y encuentre al asesino de su hija .